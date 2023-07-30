Дома ждали четырехлетняя и трехмесячная дочки: командир танкового полка из поселка Усть-Ордынский погиб на СВО

Александр был командиром 3 отделения 3 взвода штурмовой бригады «Шторм» 80 танкового полка. Фото: социальные сети мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева.

Дома в родном поселке Усть-Ордынский Александра Вокина ждали две дочурки: 4-летняя Кира и шестимесячная малышка Ева. Но мужчине не суждено было вернуться. Он героически погиб 21 июля 2023 года в ходе специальной военной операции на Украине. Об Этом КП-Иркутск рассказал мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

- 29 июля проводили в последний путь нашего Сашу, - говорит мэр. - Все отзываются о нем как о прекрасном человеке, настоящем друге, замечательном товарище.

Александр родился и вырос он в поселке Усть-Ордынский. Там окончил 9 классов школы, а затем пошел учиться дальше - поступил в ПУ-59. С детства посещал секцию рукопашного боя.

- Александр Дмитриевич служил добросовестно, храбро защищал нашу границу. В мае этого года Александр приходил в отпуск, повидался с семьей, родными. В эти дни и я встретился с Сашей, - рассказывает Геннадий Осодоев. - Лично знал его, гордился им. Выражаю искренние соболезнования семье - супруге, дочерям, маме и всем, кто знал Александра.

Кстати, Александр был командиром 3 отделения 3 взвода штурмовой бригады «Шторм» 80 танкового полка. За успехи награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть». Герой награжден Орденом Мужества посмертно.