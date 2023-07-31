В Иркутской области на 3,12% подешевела гречневая крупа Фото: Даниил ОПАРИН

В Приангарье подешевели 6 продовольственных товаров первой необходимости из 25-ти. В том числе крупа гречневая (-3,12%), масло сливочное (-1,87%), молоко стерилизованное (-0,84%), рыба мороженая (-0,67%), куры (-0,29%), чай черный (-0,28%). Таковы данные специалистов Иркутскстата за неделю с 18 по 24 июля. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Ситуация на потребительском рынке Иркутской области стабильная. Потребительский спрос на товары первой необходимости находится на прежнем уровне, - отмечают эксперты.

Больше всего среди социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подорожали: морковь (+5,34%), картофель (+4,25%), капуста белокочанная (+2,40%), яблоки (+1,87%). В 69 регионах России выросли цены на сахар-песок, Иркутская область не стала исключением. Стоимость поднялась на 1,51%.

Напомним, ранее иркутские синоптики дали прогноз погоды на 31 июля. Согласно информации специалистов, этот понедельник выдастся особенно жарким. В областном центре столбик термометра поднимется до +31 градуса. Ветер подует юго-восточный 5-10 метров в секунду.