22 человека пострадали и один погиб: обстановка на дорогах в Иркутске и районе за неделю

18 ДТП зарегистрировано в Иркутской области на прошлой неделе. Фото: пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

18 ДТП зарегистрировано сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Иркутска и Иркутского района на прошлой неделе. В авариях пострадало 15 взрослых и 7 детей. Один человек погиб. Об этом сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

Всего зафиксировали 10 столкновений транспортных средств; 6 наездов на пешеходов; один наезд на препятствие; один наезд на стоящий транспорт.

Фото: пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Не переходите дорогу в неположенном месте, если рядом имеется пешеходный переход. Именно на там появление пешехода будет предсказуемо и ожидаемо для водителя. Следует убедиться, что вас пропускают и только потом ступать на проезжую часть, - сообщают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала о ДТП с мотоциклом в Братском районе, в котором погиб 15-летний подросток.