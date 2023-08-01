Под Ангарском могилы из зоны подтопления перенесли на кладбище «Березовая роща»

Под Ангарском прошло перезахоронение останков 10 человек, попавших в зону подтопления в заимке Якимовка. Могилы 1950-2000 годов перенесли на кладбище «Березовая роща». Как сообщают в администрации городского округа, жалоба от местных жителей поступила 29 июля. На следующий день было проведено заседание КЧС.

- Пришли к выводу, что есть серьезная угроза санитарно-эпидемиологической ситуации для СНТ, находящихся ниже по течению от Якимовки. В городском округе был введен режим повышенной готовности, - отмечают в мэрии.

Эксгумацию и перезахоронение останков выполнила специализированная организация. Все могилы, которые находились поблизости к реке, перенесены. Важно! Останки тел в воду не попали. Однако берег продолжает разрушаться. В связи с этим местные власти прибегнут ко второму и третьему этапу работ.

Напомним, прокуратурой организована проверка по факту повреждения захоронений в результате размытия береговой линии реки Китой. Происшествие было установлено в ходе мониторинга сообщения. Сотрудники ведомства установят и дадут оценку исполнения земельного законодательства, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиям закона о погребении и похоронном деле.