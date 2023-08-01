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НовостиОбщество1 августа 2023 1:31

Под Ангарском могилы из зоны подтопления перенесли на кладбище «Березовая роща»

В заимке Якимовка проведено перезахоронение останков 10 человек
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Под Ангарском могилы из зоны подтопления перенесли на кладбище «Березовая роща»

Под Ангарском могилы из зоны подтопления перенесли на кладбище «Березовая роща»

Под Ангарском прошло перезахоронение останков 10 человек, попавших в зону подтопления в заимке Якимовка. Могилы 1950-2000 годов перенесли на кладбище «Березовая роща». Как сообщают в администрации городского округа, жалоба от местных жителей поступила 29 июля. На следующий день было проведено заседание КЧС.

- Пришли к выводу, что есть серьезная угроза санитарно-эпидемиологической ситуации для СНТ, находящихся ниже по течению от Якимовки. В городском округе был введен режим повышенной готовности, - отмечают в мэрии.

Эксгумацию и перезахоронение останков выполнила специализированная организация. Все могилы, которые находились поблизости к реке, перенесены. Важно! Останки тел в воду не попали. Однако берег продолжает разрушаться. В связи с этим местные власти прибегнут ко второму и третьему этапу работ.

Напомним, прокуратурой организована проверка по факту повреждения захоронений в результате размытия береговой линии реки Китой. Происшествие было установлено в ходе мониторинга сообщения. Сотрудники ведомства установят и дадут оценку исполнения земельного законодательства, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиям закона о погребении и похоронном деле.