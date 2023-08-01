Редкую белую радугу засняли на Ушканьих островах на Байкале

Фото: Алексей Сватов, ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Кадрами необычного природного явления поделились в соцсетях ФГБУ «Заповедное Подлеморье». При посещении Ушканьих островов в Баргузинском районе Бурятии фотограф Алексей Сватов запечатлел завораживающую белую радугу.

- Я видел такое пару раз до сегодняшнего дня, но снять не удавалось, - поделился автор фото. - Тут повезло, туманы были на островах почти двое суток, нерп толком не было видно, а вот радуга показалась как раз напротив контрольно-наблюдательного пункта. Варишь обед, поднимаешь глаза, ждёшь по привычке непроглядный туман, а там такое чудо.

Специалисты отметили, белую радугу можно увидеть при условии размера частиц воды в тумане меньше 25 микрон в диаметре. В противном случае перед человеком предстают привычные всем семь цветов.

Напомним, ранее КП-Иркутска рассказывала о кадрах Брокенского призрака. Эту удивительную оптическую иллюзию Ольга Рослякова засняла 12 июля во время прогулки по Нижней Набережной.