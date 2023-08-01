Перекрытие движения по улице Макаренко введут в Иркутске с 7 по 21 августа Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Внимание, автомобилисты! В администрации столицы Приангарья предупредили об очередном ограничении на дорогах. Так, ожидается перекрытие движения по улице Макаренко в Иркутске с 7 по 21 августа.

Перекрытие движения по улице Макаренко в Иркутске с 7 по 21 августа

- С 7 по 21 августа будет закрыто движение транспорта по улице Макаренко на участке от Гражданской до Сибирских Партизан. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети, - уточнили на официальном сайте мэрии.

Напомним, перекрытие движения по улице Макаренко в Иркутске с 7 по 21 августа не единственное в предстоящий месяц. Ранее "Комсомолка" рассказывала, как долго будет сужена проезжая часть по Сибирских Партизан, а также в какое время будет запрещен проезд по путепроводу на Джамбула.