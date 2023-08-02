В здании бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске приступили к внутренней отделке Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Здание бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске продолжает преображаться. Работы идут согласно графику. В будущем культурно-досуговом центре уже приступили к внутренней отделке. Открытие нового учреждения запланировано на осень-зиму 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Средства на реконструкцию выделены по государственной программе «Развитие культуры» на 2019-2024 годы, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - В общей сложности на проведение работ, которые начали в прошлом году, направят 238, 7 млн рублей, при этом более 155 млн – средства областного бюджета.

В современном центре разместят библиотеку с сектором электронной информации и бесплатным доступом в интернет, помещения для занятий художественным творчеством, рукоделием, музыкой, танцами.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала, что в столице Приангарья ограничат движение в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск. Перечень улиц, которые перекроют 2 августа, предоставили в администрации города.