Охотничий нож изъяли у иностранного пассажира в аэропорту Иркутска. Фото: Иркутская таможня

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Иркутска обнаружили в дорожной сумке пассажира охотничий нож в ножнах. Иностранец прибыл в Россию из города Намангана. Мужчина пояснил, что украшенный изображениями клинок привез в подарок знакомому, однако это не спасло его от наказания. Любые ножи подлежат обязательному декларированию, чего житель Узбекистана не сделал, поясняют в пресс-службе Иркутской таможни.

- По факту недекларирования ножа и несоблюдения запретов и ограничений в отношении гражданина возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ, предусматривающих уплату штрафа и конфискацию холодного оружия. Товар изъят, - отметили в ведомстве.

С начала 2023 года из Таджикистана, Узбекистана и Таиланда в Иркутск авиапассажиры незаконно ввезли 18 ножей, признанных холодным оружием.