Экс-глава Куйтуна получила 8 лет лишения свободы за взятку, но ей отсрочили наказание Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывшую главу Куйтунского городского поселения приговорили к 8 годам лишения свободы за взятку в виде однокомнатной квартиры, об этом сообщила пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

- Суд также решил, что она должна выплатить штраф в 1,89 миллиона рублей, -сообщают в организации.

Однако, осужденной отсрочили наказание в виде лишения свободы, пока ее малолетнему ребенку не исполнится 14 лет, то есть до 17 декабря 2034 года.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что пропавший без вести 15-летний подросток найден живым и здоровым.