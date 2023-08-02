Промышленникам Иркутской области возместят часть затрат на реализацию инвестпроектов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Промышленные компании Иркутской области имеют возможность получить частичное возмещение средств, которые были направлены на реализацию инвестиционных проектов. Они могут вернуть до 80% первоначального взноса, который был уплачен при заключении договора лизинга обслуживания. Субсидию могут получить предприятия, занимающиеся обрабатывающим производством на территории региона. Каждое предприятие может подать только одну заявку, а максимальная сумма выплаты на одно предприятие составляет 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Заместитель министра экономического развития и промышленности региона, Марина Петрова, отметила, что эта мера поддержки уже доказала свою эффективность, так как помогает предприятиям сокращать срок окупаемости инвестиционных проектов.

Однако существуют обязательные условия для получения субсидии. Компания должна быть свободной от задолженности по налогам, страховым взносам, сборам и другим платежам, а также отсутствовать пеням. Дата выпуска закупленного оборудования не должна превышать двух лет со дня подачи заявки, а срок реализации инвестиционного проекта должен быть не более двух лет до подачи заявки и двух лет после.