В авиакомпании S7 Airlines прокомментировали столкновение самолета с птицами в Иркутске

У столкнувшегося с птицами в аэропорту Иркутска самолета не обнаружили повреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В авиакомпании S7 Airlines прокомментировали столкновение самолета с птицами в аэропорту Иркутска утром 2 августа. Напомним, командир воздушного судна принял решение вернуться в воздушную гавань, на стоянку.

- Технические специалисты провели осмотр самолета, повреждений не обнаружено. Воздушное судно допущено до выполнения полета. Рейс вылетел в 14:03 по местному времени, - сообщили в авиакомпании.

140 пассажиров, в том числе 16 детей и подростков, ожидали вылета в терминале аэропорта, им предоставлялись прохладительные напитки и питание.

Ранее КП-Иркутск связалась с экс-командиром воздушного судна, специалистом по безопасности полетов Александром Романовым. Эксперт не исключил, что инцидент в главном аэропорту Приангарья мог повторить сценарий «чуда на кукурузном поле» 2019 года под Жуковским.