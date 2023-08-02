В Иркутске задержан мигрант, который пытался предложить взятку полицейскому Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области сотрудниками полиции совместно с следователями Следственного комитета проводятся рейдовые мероприятия для предотвращения нарушений миграционного законодательства.

1 августа в отдел полиции был доставлен мужчина для установления его личности. В результате выяснилось, что у этого гражданина Республики Азербайджан истек срок регистрации на территории России. Во время составления протокола об административном правонарушении мужчина попытался убедить оперативного сотрудника прекратить проверку, предложив ему деньги в качестве вознаграждения. Полицейский сообщил о произошедшем своему руководству, после чего задержали лицо, пытавшееся дать взятку.

По данному случаю Следственным отделом по Свердловскому району г. Иркутск Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего гражданина Республики Азербайджан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки должностному лицу).

В настоящее время следователи Следственного комитета проводят необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы по уголовному делу.