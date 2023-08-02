ДТП с пятью пострадавшими произошло на федеральной трассе в Иркутской области 2 августа Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Прокуратура ведет контроль над происшествием, которое произошло с участием пяти человек в Аларском районе.

По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло на 1725 километре автодороги Р-255 «Сибирь», рядом с кафе «Байкал», где столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате пострадали 58-летний водитель и два пассажира автомобиля «Istana», включая 12-летнего мальчика, а также водитель и 23-летняя женщина-пассажир седана.

Правоохранительные органы сейчас выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура следит за ситуацией.