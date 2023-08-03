21 участок и 6 дачных домов подтоплены в иркутском садоводстве «Елизовское» Фото: архив ГУ МЧС по Иркутской области.

На контроле МЧС находится гидрологическая обстановка на реке Ангаре в нижнем бьефе Иркутской ГЭС. Вода пришла в садоводство «Елизовское». Это произошло в связи с увеличением сбросных расходов Иркутского гидроузла до 3000 м3/с, к такой мере прибегли из-за высокой приточности в озеро Байкал. В настоящее время подтоплены 21 дачный участок и 6 дачных домов.

- В этих домах сейчас никто не проживает. Остальные жители оповещены о повышении уровня воды, предложена эвакуация, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Иркутский пожарно-спасательный гарнизон работает в режиме повышенной готовности.

Напомним, ранее синоптики сделали заявление о погоде в августе. Последний месяц лета выдастся дождливее обычного. А столбик термометра будет опускаться до +16…+19 градусов.