Пьяного жителя Иркутска сняли с рейса в аэропорту за неадекватное поведение Фото: Мария ЛЕНЦ

Наряд полиции вызвали к борту самолета авиарейса «Иркутск – Домодедово» 4 августа из-за пьяного иркутянина, который неадекватно себя вел. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Сотрудники транспортной полиции установили на борту самолета 30-летнего иркутянина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, - рассказывают в ведомстве.

Из-за агрессивного поведения авиакомпания отказала мужчине в перелете. Проводится проверка.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что самолет повредил шасси при посадке в Иркутске.