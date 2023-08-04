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НовостиПроисшествия4 августа 2023 8:50

Пошел за продуктами и поймал вора: Полицейского из Шелехова наградили за поимку преступника

Младший сержант полиции из Шелехова задержал вора в магазине
Таисия ЧЕМИСОВА
Полицейский из Шелехова задержал магазинного вора

Полицейский из Шелехова задержал магазинного вора

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейский из Шелехова Сергей Брюханов случайно наткнулся на вора, когда пошел в магазин за продуктами после службы. Об этом сообщают на официальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кассир магазина громко закричала: «Украли!», показала рукой на выход, и решение пришло как-то само собой, - рассказывает Сергей Брюханов.

Бросив продукты, Брюханов выскочил на улицу и увидел, как злоумышленник убегает. Заметив преследователя, он стал выбрасывать украденное. Полицейский догнал преступника и передал его охране супермаркета. В отделении полиции подозреваемый признал свою вину.

Младшему сержанту вручили грамоту и поблагодарили за службу.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что полиция ищет жертв двух недобросовестных турагентств Иркутской области.