Часть жителей Октябрьского района Иркутска осталась без света 5 августа Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жители части домов Октябрьского района Иркутска остались без света днем 5 августа. В 11:21 по местному времени произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщают в соцсетях в пресс-службе компании Иркутские электросети.

- Под отключение попала часть домов на улицах 30 Иркутской Дивизии, 4-я Советская, 6-я Советская, Атласова, Байкальская, Волжская, Депутатская, Зверева, Красноказачья, Луговой, Лыткина, Пискунова, Осетровский, Станиславского, Трудовая, Булавина, Омулевского, Цимлянская, уточняют в пресс-службе компании.

Специалисты бригад Южных электрических сетей определяют и устраняют причину аварийного отключения. Восстановить электроснабжение планируют до 15:00

Напомним, в Иркутске перед судом предстанет 63-летний мужчина, которого обвиняют в заказном убийстве 20-летней давности. По данным следствия, в 2003 году криминальный авторитет Братска обратился к подконтрольным ему руководителям банды, чтобы те расправились с руководителем предприятия.