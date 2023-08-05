Современный аппарат ультразвуковой диагностики поступил в Тайшетскую больницу Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Современное оборудование для диагностики заболеваний у детей и выявления патологий развития плода у беременных приобрели в Тайшетскую районную больницу. В настоящее время с его помощью работает врач-педиатр, однако ближе к сентябрю исследования будет проводить акушер-гинеколог. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Аппарат для УЗИ-исследования экспертного класса обладает техническими характеристиками, обеспечивающими высокую степень визуализации. Это позволяет на самых ранних стадиях распознать большинство заболеваний внутренних органов, установить максимально точный диагноз при неопределенной клинической картине. Экспертные аппараты дают возможность проводить комплексные исследования со значительно лучшим качеством изображения», – рассказал и.о. министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Напомним, Набор в Иркутское суворовское военное училище окончен. Конкурс составил три человека на место. Списки будущих кадетов обещают опубликовать в ближайшие дни. Тем временем в социальных сетях губернатора Иркутской области Игоря Кобзева появились первые фотографии кабинетов и спален училища.