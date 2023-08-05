Фирменный стиль создали для Ангарского городского музея Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ангарский городской музей обретет эксклюзивный фирменный стиль благодаря выпускнице промышленно-экономического техникума. Ольга Ершова создала проект в качестве дипломной работы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Наша выпускница группы Д-10 по направлению «Дизайн (по отраслям)» не просто удачно подобрала цвета и придумала логобук для учреждения, она сумела в лаконичной форме передать графическими средствами уникальность нашего городского музея и особенности его объединений, идею и основную миссию его деятельности, - рассказала директор техникума Анна Паршина.

По словам Ольги, работа над проектом заняла около месяца.

Напомним, набор в Иркутское суворовское военное училище окончен. Конкурс составил три человека на место. Списки будущих кадетов обещают опубликовать в ближайшие дни. Тем временем в социальных сетях губернатора Иркутской области Игоря Кобзева появились первые фотографии кабинетов и спален училища.