Трое жителей Казачинско-Ленского района отдали мошенникам суммарно 1,3 млн Фото: Даниил ОПАРИН

Трое жителей Казачинско-Ленского района пострадали от действий мошенников. Суммарно горожане отдали аферистам 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Например, 21-летнему молодому человеку позвонил незнакомец и заявил, что на него пытаются оформить кредит. Чтобы избежать последствий, было предложено оформить «зеркальный» кредит и перевести деньги на так называемый безопасный счет. Так житель лишился 285 тысяч рублей, - говорят в полиции.

Еще один 19-летний местный житель нашел в социальных сетях объявление о продаже сотового телефона по низкой цене. Продавец предложил передать телефон курьером, но только после оплаты. Однако телефон жителю так и не доставили.

Третий случай произошел с 52-летней женщиной. Ей позвонил лжесотрудник единого портала госуслуг. Он заявил, что произошла утечка данных, поэтому попросил установить на смартфон программу удаленного доступа, с помощью которой похитил более 1 млн рублей.