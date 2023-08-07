На улице Нижнеудинска загорелся автомобиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобиль Ford Focus загорелся накануне утром в Нижнеудинске на улице Нагорная. В тушении пожара принимали участие пожаро-спасательные подразделения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На ликвидацию пожара привлекли четыре человека личного состава и одну единицу техники. Погибших и травмированных нет, сообщают в региональном МЧС.

Специалисты локализовали пожар 6 августа в 9:26, а уже в 9:29 его удалось полностью ликвидировать.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пожаре в двухэтажном доме в микрорайоне Лесном. Из горящего здания удалось эвакуироваться одному человеку.