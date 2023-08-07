Один человек погиб и 26 пострадали: Обзор ДТП в Иркутске за неделю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

18 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали с 31 июля по 6 августа сотрудники ГИБДД в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

- Сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 18 взрослых и 8 детей. Один человек погиб, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Среди ДТП было зафиксировано семь столкновений, три наезда на пешеходов, два наезда на препятствия, два опрокидывания автомобилей, два наезда на велосипедистов, одно падение пассажира в транспорте и один наезд на стоящий транспорт.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутском районе задержали мотоциклиста, который спровоцировал погоню.