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НовостиАвто7 августа 2023 2:47

Один человек погиб и 26 пострадали: Обзор ДТП в Иркутске за неделю

За неделю в Иркутске произошло 18 ДТП
Таисия ЧЕМИСОВА
Один человек погиб и 26 пострадали: Обзор ДТП в Иркутске за неделю

Один человек погиб и 26 пострадали: Обзор ДТП в Иркутске за неделю

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

18 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали с 31 июля по 6 августа сотрудники ГИБДД в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

- Сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 18 взрослых и 8 детей. Один человек погиб, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Среди ДТП было зафиксировано семь столкновений, три наезда на пешеходов, два наезда на препятствия, два опрокидывания автомобилей, два наезда на велосипедистов, одно падение пассажира в транспорте и один наезд на стоящий транспорт.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутском районе задержали мотоциклиста, который спровоцировал погоню.