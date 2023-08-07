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НовостиПроисшествия7 августа 2023 4:02

Два лесных пожара ликвидировали в Иркутской области за минувшие сутки

Причиной возникновения пожаров стала гроза
Таисия ЧЕМИСОВА
Два лесных пожара ликвидировали в Иркутской области за минувшие сутки

Два лесных пожара ликвидировали в Иркутской области за минувшие сутки

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Два лесных пожара общей площадью 10,9 гектаров ликвидировали в Бодайбинском и Братском районах области. Оба пожара возникли из-за гроз. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В тушении задействовали 19 лесных пожарных. Помимо этого, использовалось 10 единиц наземной техники, - рассказывают в правительстве региона.

На утро 7 августа возгорание на площади один гектар зафиксировано в Бодайбинском районе. Причиной этого пожара также стала гроза.

За лесопожарной обстановкой в небе следили семь самолетов: четыре легкомоторных и три Ан-2. В тушении задействовали вертолет МИ-8. Общий налет составил 35 часов 20 минут.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Нижнеудинске загорелся автомобиль. На его тушение у пожарных ушло три минуты.