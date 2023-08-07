В Иркутске подрядчики заканчивают благоустройство парка «Патриот» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске парк "Патриот" площадью 3200 квадратных метров уже оснащен информационными знаками и тротуарной плиткой. В настоящее время строится двухъярусная подпорная стенка, проводится санитарная обрезка деревьев и вырубка аварийных зеленых насаждений. В ближайшее время будут завершены работы по устройству наружного освещения, посеву газонов, посадке деревьев и установке сидений, скамей и урн. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр города Руслан Болотов отметил, что более 6,5 тысяч иркутян проголосовали за создание парка на улице Ширямова, который будет соответствовать тематике Музея военной истории и Центра военно-тактических игр. Степень готовности парка составляет 90%.

Также в рамках проекта завершаются работы на территории Русско-Амурского мемориального комплекса, включая обустройство пешеходных дорожек, ремонт входной группы, установку перголы и скамеек, реставрацию памятного знака и озеленение. Готовность объекта также составляет 90%.