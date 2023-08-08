33 миллиона выделят на ремонт стадионов в школах Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Шесть школ Иркутской области получат субсидию на ремонт стадионов. Общий объем субсидии составляет 32,7 млн рублей. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.

- Школы, которые получат субсидии, смогут установить на своих спортивных площадках освещение, заменить ограждение, обновить покрытие и различные модульные конструкции для занятий спортом, отмечает пресс-служба министерства образования Иркутской области.

Субсидию получат: Ангарский лицей № 2 им. Янгеля, гимназия № 44 города Иркутска, а также иркутские школы № 43 и № 37, Магистральнинская школа № 2 Казачинско-Ленского района, школы села Мельница Нижнеудинского района.

Кроме того, до конца года будут отремонтированы спортивные залы в 18 школах Иркутской области.