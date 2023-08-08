Стоянку древнего человека и три пещеры обследовали в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мониторинг объектов археологического наследия провели на побережье Байкала сотрудники службы по охране объектов культурного наследия. Они исследовали около 50 километров от Листвянки до Большого Голоустного. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Мы осмотрели три пещеры и одну стоянку. Это стоянка Малая Сенная, пещеры Малая Кадильная один, Холодная и Скрипер. В последней находили наконечники стрел и скелет со следами насильственной смерти, - рассказала главный специалист-эксперт отдела археологии Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Анастасия Купцова.

Каждый объект специалисты осматривают раз в пять лет, чтобы выяснить угрожает ли что-нибудь памятникам. Всего на участке расположены 76 объектов археологического значения.

Как выяснили сотрудники, четыре объекта находятся под угрозой. Памятники расположены на береговой полосе, на них негативно влияет прибой Байкала. Кроме того, негативно влияет туристическая активность.