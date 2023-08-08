Шесть самолетов перенаправили в Улан-Удэ из-за тумана в Иркутске

Фото: Дмитрий Гармаев, аэропорт "Байкал"

Шесть самолетов перенаправили в аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ из-за густого тумана в Иркутске, утром 8 августа.

- В августе туманы не редкость и наши аэропорты подстраховывают друг друга. Работаем и ждём улучшения погоды! – написал в своем телеграмм-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Сейчас все самолеты возвращаются в Иркутск.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в центре города появятся стетоскопы с историческими изображениями Иркутска. Также планируется архитектурная подсветка зданий на улице Карла Маркса.