Косулю спасли из бункера очистных сооружений в Саянске Фото: Иван ВИСЛОВ

Косуля провалилась в бункер очистных сооружений в Саянске. Дикое животное не смогло выбраться самостоятельно. Однако ей на помощь прибыли спасатели Центрального поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области.

- Прибывшие спасатели с помощью сетей и альпинистского снаряжения вытащили косулю и выпустили её в лес, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сотрудники ведомства опубликовали милое видео спасения дикого животного, где они ласково общаются с косулей, развязывая ее, чтобы отпустить на волю.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в регионе обследовали три пещеры и стоянку древнего человека. Мониторинг памятников провели от Листвянки до Большого Голоустного.