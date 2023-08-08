Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 6:36

Ремонт дороги Тайшет-Чуна-Братск находится на особом контроле

Работы будут вестись с 2023 по 2027 годы
Елена СИНИЦА
Ремонт дороги Тайшет-Чуна-Братск находится на особом контроле

Ремонт дороги Тайшет-Чуна-Братск находится на особом контроле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области идет ремонт дороги Тайшет-Чуна-Братск. В течение этого года будут выполнены работы на участке более 11 км трассы на территории Чунского района и 20 км – в границах Тайшетского. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Автомобильная дорога Тайшет – Чуна – Братск входит в опорную сеть Российской Федерации. По ней можно добраться до северной столицы региона, минуя Тулун. Так путь можно сократить на 250 км, на преодоление маршрута требуется на четыре часа меньше, - прокомментировал губернатор региона.

Общая протяженность трассы - 252,9 км. Ремонтные работы будут проводиться в несколько этапов, с 2023 по 2027 годы.