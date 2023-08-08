В Иркутске провели капремонт в 72 многоквартирных домах Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В первом полугодии Фондом капитального ремонта Иркутской области был выполнен ремонт в 72 многоквартирных домах в столице региона, что составляет более 20% от запланированных объемов на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Следует отметить, что ремонт был проведен на большем количестве домов, но в отчетах учитываются только те, за которые была полностью произведена оплата. Большинство работ выполнялись в соответствии с графиком, и срывы не представляли угрозы. Обычно восстанавливают фасады и кровли зданий, обновляют инженерные коммуникации и лифтовое оборудование.

На адресе 4-я Железнодорожная, 59 был заменен лифт на модель "Сириус" с грузоподъемностью до 400 кг. Этот лифт характеризуется повышенной плавностью, бесшумностью хода, точной остановкой, системой защиты от неконтролируемого движения кабины, светодиодным освещением и антивандальными зеркалами.

В микрорайоне Университетский, 70 была отремонтирована система вентиляции, а на следующий год планируется обновление фасада. На адресе Донская, 38 была восстановлена кирпичная кладка цоколя, покрашены стены здания, заменены деревянные окна на пластиковые и отремонтирован козырек над входом в подъезд.