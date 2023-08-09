Автомобильные аксессуары с запрещенной символикой выявили в магазинах Иркутска

Запрещенную символику выявили у владельцев торговых точек в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция города провела рейды по торговым точкам и обнаружила на прилавках предметы с экстремистской символикой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В одном из авторынков Иркутска были обнаружены и изъяты предметы с изображением символики запрещенной экстремистской организации. В двух павильонах оперативники обнаружили автомобильные аксессуары в виде восьмиконечных звезд, - сообщают в пресс-службе МВД.

Всего было изъято около 100 предметов на сумму более 230 тысяч рублей. Кроме того, владельцам торговых точек назначили штраф.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об аферистах в Иркутской области, которые притворялись бригадой рабочих.