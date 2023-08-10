Дожди и грозы: Какая ожидается погода в Иркутской области 10 августа 2023 года Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Серое небо над головой снова повисло над Иркутской областью. Есть ли у жителей региона небольшая надежда на возвращение солнца? Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Иркутской области 10 августа 2023 года.

Погода в Иркутской области 10 августа 2023 года

- Переменная облачность, кратковременные и сильные дожди с грозами ожидаются в Чунском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Илимском и Братском районах, - сообщают в гидрометцентре.

Согласно прогнозу, температура воздуха при прояснении достигнет +26 градусов, а при облачной погоде столбик термометра не поднимется выше + 18. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

В Иркутске днем ожидается кратковременный дождь с северо-западным ветром до 12 метров в секунду. Температура днем достигнет +23 градусов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Байкальске в ближайшие дни планируют завершить работы после паводка.