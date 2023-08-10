Двум мужчинам вынесли приговор за незаконный прокат квадроциклов в Листвянке Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области вынесли приговор двум мужчинам, открывшим прокат квадроциклов в Листвянке. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- На ледовой поверхности Байкала в районе Листвянки фигуранты сдавали в прокат квадроциклы, которые не прошли технический осмотр и государственную регистрацию. Так, 14 февраля 2023 года один из квадроциклов столкнулся с судном особой конструкции «Хивус-6». На водителе и пассажире не было средств индивидуальной защиты, из-за чего они получили травмы различной степени, - сообщают в следственном управлении.

Приговором суда владельцам проката назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год каждому.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что автомобильные аксессуары с запрещенной символикой выявили в магазинах Иркутска.