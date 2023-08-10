В Усолье-Сибирском осуждена работница фермы, где собаки насмерть загрызли мужчину Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница города Усолье-Сибирское осуждена за причинение по неосторожности смерти прохожему в результате нападения сторожевых собак. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своих социальных сетях.

По данным суда, в мае 2023 года женщина присматривала за крестьянско-фермерским хозяйством. В один момент она оставила территорию с собаками. В ночь с 7 на 8 мая те свободно выгуливались без надзора в общественном месте.

Как итог, они напали на 63-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Расследование осуществлялось следователями СК.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Ранее КП-Иркутск рассказывала подробности этого происшествия.