В Иркутске расширят улицу Академическую и благоустроят парк в микрорайоне Приморский Фото: Дума Иркутска

В Свердловском районе Иркутска проходит ряд работ по благоустройству. Идет строительство парка в микрорайоне Приморский, установка баскетбольной площадки в школе №64. Кроме того Академическую улицу расширяют до четырех полос. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

- В микрорайоне Приморский уже завершается подготовка к благоустройству парка. Убрали глинистый грунт, выкорчевали пни, пересадили зеленые насаждения и спилили аварийные деревья, - сообщают в думе Иркутска

В Парке сделают аллеи, детские площадки, скейт-площадку, корт и тренажерный комплекс. А также построят теплое помещение, где иркутяне смогут погреться и взять в аренду коньки.

Ряд работ проводится на улице Академической. Там расширяют проезжую часть. Кроме того, на улице Сеченова оборудуют дополнительный поворот и перенесут остановку. А с улицы Безбокова на улицу Старо-Кузьмихинская строится дополнительная дорога, по которой можно будет проехать, минуя Академическую.

Кроме того, возле школы № 64 идет строительство баскетбольной площадки. На данный момент уже готово бетонное основание для укладки резинопола.