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НовостиПроисшествия11 августа 2023 5:21

Владельцу кафе, в котором отравились более 100 жителей Братска, продлили арест

Владелец кафе "Шаурму хочу" в Братске будет под домашним арестом до 13 сентября
Таисия ЧЕМИСОВА
Владельцу кафе, из-за которого отравились более 100 жителей Братска, продлили арест

Владельцу кафе, из-за которого отравились более 100 жителей Братска, продлили арест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домашний арест на месяц продлили владельцу кафе «Шаурму хочу» в Братске. Продукция из этого кафе стала причиной массового отравления людей в начале лета. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Более сотни человек пострадали после употребления еды из кафе. Многих госпитализировали. В продукции были обнаружены бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Кафе закрылось, как только стало известно об отравлении большого количества людей.

- В июне суд посадил мужчину на домашний арест на период следствия. Теперь стало известно, что срок ареста продлится до 13 сентября, - сообщают в следственном комитете.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о мужчине, которого оштрафовали за ругательства возле отдела полиции.