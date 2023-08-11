На строительство школы в Тайшете выделят более 2,3 млрд рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тайшете стартовали подготовительные работы по строительству школы на 1275 мест с бассейном. Здание возведут недалеко от микрорайона Центрального. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Это будет трехэтажное здание площадью свыше 20 тысяч "квадратов", работы должны будут выполнить до конца 2024 года.

На 2022-2024 годы на строительство объекта предусмотрено 2,3 млрд рублей. Получено заключение государственной экспертизы технической части. Затем будет определена окончательная стоимость.