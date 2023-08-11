В Забайкалье стартовала благотворительная акция «Все дети в школу» Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционная благотворительная акция «Все дети в школу» стартовала в Чите. Такая акция помогает детям получить необходимые вещи для обучения, которые они могут не иметь возможности приобрести из-за финансовых трудностей семьи. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

В акции могут принять участие все желающие. Для этого нужно закупить нужные предметы и принести их в специальные пункты сбора, указанные организаторами. Там же можно узнать информацию о детях, которым требуется помощь, и выбрать того, кому вы хотите помочь.

Эта благотворительная акция позволяет не только помочь детям в нужде, но и дает возможность неравнодушным людям внести свой вклад в развитие образования и поддержку детей. Каждый подарок, каждая покупка канцелярии или формы – это шанс на лучшее будущее для ребенка, возможность пойти в школу и получить образование.