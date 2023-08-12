Часть жителей Шелеховского района осталась без света 12 августа

В Шелеховском районе произошло частичное отключение электроэнергии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители части домов Шелеховского района остались без света днем 12 августа. В 12:20 по местному времени произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщают в соцсетях в пресс-службе компании Иркутские электросети.

- Под отключение попала часть домов города Шелехов на улицах 1-й Болотный, Береговая, Дальний, Железнодорожная, Карьерный, Космонавтов, Котовского, Кочубея, Лесной, Луговая, Монтажников, Матросова, Маяковского, Металлургов, Островского, Олега Кошевого, Островского, Пархоменко, Пушкина, Пархоменко, Привокзальный, Руднева, Снежный, Чапаева, Щорса, Южный, СНТ Восточный сибиряк, СНТ Восход, - говорится в сообщении.

Специалисты бригады Южных электрических сетей направлены для определения и устранения причины отключения. Восстановить электроснабжение планируют к 16:00 по местному времени.