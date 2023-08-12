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НовостиОбщество12 августа 2023 6:04

Режиссер из Белоруссии Анастасия Гриненко возглавит труппу музтеатра Иркутска в новом сезоне

Нового главного режиссера представили коллективу театра на рабочем собрании
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Нового главного режиссера представили коллективу театра на рабочем собрании. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Нового главного режиссера представили коллективу театра на рабочем собрании. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутском музыкальном театре кадровые перестановки. В новом сезоне труппу возглавит режиссер из Белоруссии Анастасия Гриненко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Нового главного режиссера представили коллективу на рабочем собрании, посвященном проведению 83-го театрального сезона, - говорится в сообщении.

Известно, что Анастасия Гриненко – опытный режиссер-постановщик, автор либретто и переводов. Она окончила Белорусскую государственную академию искусств. 17 лет служила в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, а также единственном в Беларуси частном музыкальном театре «Территория мюзикла. Женщина призналась, что для нее большая честь возглавить труппу театра с такой славной историей и призналась, что планирует принести свой опыт и умения для его процветания.