Режиссер из Белоруссии Анастасия Гриненко возглавит труппу музтеатра Иркутска в новом сезоне

Нового главного режиссера представили коллективу театра на рабочем собрании. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутском музыкальном театре кадровые перестановки. В новом сезоне труппу возглавит режиссер из Белоруссии Анастасия Гриненко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Нового главного режиссера представили коллективу на рабочем собрании, посвященном проведению 83-го театрального сезона, - говорится в сообщении.

Известно, что Анастасия Гриненко – опытный режиссер-постановщик, автор либретто и переводов. Она окончила Белорусскую государственную академию искусств. 17 лет служила в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, а также единственном в Беларуси частном музыкальном театре «Территория мюзикла. Женщина призналась, что для нее большая честь возглавить труппу театра с такой славной историей и призналась, что планирует принести свой опыт и умения для его процветания.