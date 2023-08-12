Власти посетили дома для детей-сирот в Аларском районе

Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

Власти Иркутской области посетили дома, построенные в поселке Забитуй в Аларском районе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Девять четырехквартирных домов общей площадью 1260 квадратных метров построили в 2022 году. Новое жилье должны получить 36 детей-сирот. Строительство было завершено в ноябре, однако из-за изменений в законодательстве потребовалась дополнительная экспертиза. Планируется, что заключение будет готово до 20 сентября.

Судебно-техническая экспертиза станет основой для принятия решения в суде о вводе объектов в эксплуатацию. После этого дома передадут в областную собственность, и дети-сироты получат ключи от квартир, - говорится в сообщении.

Власти отметили, что правительство региона и местная администрация будут также готовы оказать содействие в обучении, получении новой специальности и трудоустройстве. По данным на 1 августа 2023 года, всего в списке на получение жилья по Аларскому району находится 130 человек старше 18 лет. При этом зарегистрированы по месту жительства и фактически проживают на этой территории 107 человек.