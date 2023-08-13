Уровень выбросов от автомобилей в атмосферу определят в Братске

Работы организованы в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Братске изучат интенсивность автомобильного движения, чтобы определить уровень выбросов. Для этого недавно минприроды Иркутской области, ВНИИ «Экология» и администрация Братска подписали трехстороннее соглашение. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

– Работы организованы в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», главная цель которого – кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 12 промышленных городах страны, - рассказала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Данное исследование покажет точную цифру выбросов загрязняющих веществ от транспорта. По уровню токсичности будут определены мероприятия для дальнейшего снижения выбросов от автотранспорта в Братске.

Стоит отметить, что Братске давно принимают меры для уменьшения выбросов от автомобилей в атмосферу. Так, каждый год администрация покупает экологичный общественный транспорт. Всего с 2019 года приобретено 70 автобусов и 22 спецтехники. Работают они только на газомоторном топливе. Кроме того, закуплено 48 троллейбусов.