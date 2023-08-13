Фура въехала в ограждение из-за отказа тормозов на Култукском тракте

Тяжеловесное транспортное средство совершило наезд на железобетонное ограждение. Фото: Упрдор "Прибайкалье".

Сегодня, 13 августа, на 97 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» произошло дорожно-транспортное происшествие с фурой. Как сообщили КП-Иркутск представители ФКУ Упрдор «Прибайкалье», у тяжеловесного транспортного средства отказали тормоза.

- По причине отказа тормозной системы на 97 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» тяжеловесное транспортное средство совершило наезд на железобетонное ограждение, закрыв для движения одну полосу, - говорят сотрудники Упрдор «Прибайкалье». - В связи с произошедшим ДТП на 97 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» затруднено движение.

Частично движение удалось восстановить благодаря подрядной организации и сотрудникам госавтоинспекции. Сейчас на месте аварии организовано реверсивное движение по одной полосе. В ближайшее время ожидается приезд эвакуатора.

Водителям, которые планируют маршрут через данный аварийный участок, стоит быть внимательнее. А лучше воздержатся от поездок по трассе до ликвидации последствий ДТП.