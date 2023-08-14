Более трех миллионов бюллетеней напечатают для выборов в Заксобрание в Иркутске. Фото: Избирательная комиссия Иркутской области

Облизбирком начал печатать бюллетени для выборов в Заксобрание. Всего напечатают 3 668 600 бюллетеней. Об этом сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

- Обычные бюллетени отпечатают черной краской с защитной сеткой. Эта сетка на избирательных бюллетенях по областному избирательному округу и по одномандатным округам будет отличаться по цвету. А для голосования с комплексом обработки избирательных бюллетеней применят черно-белую рамку по краям. Кроме того, защитную сетку нанесут на обратную сторону, а не на лицевую, - сообщили в Облизбиркоме.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва пройдут 8, 9 и 10 октября.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о новой роботизированной системе в детской областной клинической больнице.