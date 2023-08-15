Спрос на автомехаников вырос в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Спрос на автомехаников и автослесарей вырос в Иркутске. Однако, именно на эти профессии острый дефицит соискателей в регионе. Об этом сообщают на сайте hh.ru

- Самая дефицитная сфера в Иркутской области связана именно с автомобильным бизнесом. На втором месте – сельское хозяйство, на третьем – рабочий персонал. Самой востребованной сферой можно назвать искусство, развлечения, массмедиа. В профессиях из этой сферы представлен крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, сообщают в агентстве.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Иркутск назван городом с самым низким уровнем инфляции по Сибирскому Федеральному округу. Инфляция на продовольственные товары в Иркутской области составила всего 1,42%.