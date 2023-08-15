Пьяная 16-летняя девушка ездила на мотоцикле по улицам Черемхово

Пьяная девушка-подросток ездила на мотоцикле по улицам Черемхово Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские города Черемхово привлекли к ответственности 16-летнюю девушку, которая в состоянии алкогольного опьянения управляла мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мотоцикл был замечен ночью. Водитель перевозил стоящего пассажира, на транспорте отсутствовал регистрационный номер, подростки ехали без шлемов. Это стало поводом задержания транспорта, - сообщают в региональном МВД.

Как выяснилось, транспортом управляла школьница. При этом у нее имелись признаки опьянения. На место происшествия пригласили мать подростка. В ее присутствии девушка прошла процедуру освидетельствования на состояние опьянения. Прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что спрос на автомехаников вырос в Иркутской области.