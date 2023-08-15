У жителя Братска изъяли автомобиль за вождение в нетрезвом виде Фото: Мария ЛЕНЦ

40-летний житель Братска управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За что его лишили правом управления транспортом на два года. Автомобиль изъяли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Суд установил, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, следовал на автомобиле «Тойота» по городу, когда его остановил экипаж ДПС для проверки документов. Инспекторы выявили признаки опьянения и отстранили мужчину от вождения автомобилем. Впоследствии в отношении мужчины инициировано уголовное преследование, так как ранее отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, - сообщают в прокуратуре.

Суд признал водителя виновным и приговорил его к 300 часам обязательных работ. Кроме того, мужчину лишили прав управления автомобилем на два года, а само транспортное средство было конфисковано.