Жителя Бодайбо приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство родственника Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Бодайбо убил родственника и покушался на жизнь его супруги. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- 37-летний житель Бодайбо вместе со своей сожительницей, родственником и его супругой вместе распивали спиртные напитки. Межу подсудимым и его родственником возник конфликт. В ходе ссоры он взял охотничье ружье и выстрелил в голову 32-летнему оппоненту. Потерпевший погиб на месте, - сообщают в региональной прокуратуре.

После этого подсудимый также с близкого расстояния выстрелил в голову 34-летней супруги убитого, но женщина успела уклониться. Однако мужчина успел нанести ей телесные повреждения.

Мужчина пытался уйти, но его задержали сотрудники полиции и следственного комитета. У осужденного изъяли оружие и патроны 12 и 16 калибра.

Теперь злоумышленник будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, а еще его ждет ограничение свободы на срок 1,5 года после освобождения.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевшей о взыскании с осужденного компенсации на сумму 3,5 млн рублей