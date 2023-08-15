Жителя Усолья-Сибирского приговорили к 20 годам колонии за детскую порнографию Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина, родом из города Усолье-Сибирское, был осужден в Иркутской области за серию преступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних детей. Суд признал собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства достаточными для вынесения приговора.

Мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, развратных действий и использования несовершеннолетних для создания порнографических материалов.

По данным следствия и суда, преступления были совершены в период с 2019 по 2021 годы с использованием интернета. Преступная деятельность была обнаружена сотрудниками полиции Иркутской области. Усольским городским судом был вынесен обвинительный приговор, с учетом мнения прокурора подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.