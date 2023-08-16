Импортные вакцины от бешенства заменят на отечественные аналоги в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ветклиники Иркутской области заменят импортные вакцины от бешенства на отечественные. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- С 1 сентября в Россию прекратят поставлять импортные вакцины против бешенства и чумы для собак. Некоторым производителям лекарств для животных отказали в выдаче российских GMP-сертификатов, без которых они не смогут поставлять свои препараты в страну, - сообщают в региональном правительстве.

Однако, как сообщает служба ветеринарии Иркутской области, на рынке есть аналоги отечественного производства. Поэтому перебоев с поставками в регионе не будет.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске проведут бесплатное ВИЧ-тестирование, которое анонимно сможет пройти любой желающий.